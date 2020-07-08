Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ilçede eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 6 farklı adrese baskın yaptı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 13 tabanca fişeği ile 7 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.