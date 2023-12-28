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Güncel
AA 28.12.2023 20:15

Bursa'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Bursa'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Şehitler Mahallesi'nde sahte içki üretilerek satıldığı bilgisini alan ﻿İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, KOM Şube Müdürlüğü, JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeliyle belirlenen iki adrese baskın yaptı.

Operasyonda M.E. (49) ve E.S. (34) gözaltına alındı.

Evler ve eklentilerinde yapılan aramalarda 510 litre sahte şarap, 10 litre sahte rakı, 35 boş alkol şişesi, damıtma düzeneği, ruhsatsız av tüfeği ve fişekler ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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