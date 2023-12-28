Düzce'de bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Gümüşova ilçesinde, 22 Aralık'ta, Ali Yavuz'u (54), Fatih Mahallesi'nde aracına bindiği sırada silahla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla aranan S.G'nin yakalanması için çalışma yürütüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gümüşova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süren güvenlik kameraları incelemesinin ardından zanlının yerini tespit etti.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.G, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.