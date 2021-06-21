Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 08:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da sağanak etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kuvvetli ve gök gürültülü sağanağa sokakta yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Yağış nedeniyle Ankara Yolu Caddesi'nde trafik yoğunluğu görülürken yollardaki su birikintileri sebebiyle sürücüler güçlükle ilerledi. Bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.
Ekipler, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.
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