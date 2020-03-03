Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da ormanlık alanda yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çayyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangının kontrol altına alınması için İnegöl Orman İşletmesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl İtfaiye Grup Amirliği ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Alevlerin yayılmaması için mücadele eden ekiplere arazözlerle destek veriliyor.
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