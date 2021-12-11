Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da kuvvetli sağanak
[Fotoğraf. AA]
Bursa için kuvvetli sağanak uyarısı yapılarak, su baskınlarına karşı tedbirli olunması bildirildi.
Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince son değerlendirmelere göre, gece saatlerinden itibaren Trakya bölgesinde başlayacak sağanağın pazar günü Bursa'da da etkili olması beklendiği kaydedildi.
Vatandaşların su baskını, taşkın ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Son Haberler
- 16:08
- 16:07
- 15:26
- 15:50
- 16:07
Sıradaki Haber
Trabzon'da uyuşturucu ve kumar operasyonunda 3 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz