Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince son değerlendirmelere göre, gece saatlerinden itibaren Trakya bölgesinde başlayacak sağanağın pazar günü Bursa'da da etkili olması beklendiği kaydedildi.

Vatandaşların su baskını, taşkın ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.