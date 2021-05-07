Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 08:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Serhat N'nin kullandığı 16 KNP 51 plakalı motosiklet ile Fatih T. (41) idaresindeki 16 P 4543 plakalı kamyonet, Kemalpaşa Mahallesi Bahçeler Sokak'ta çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Ramazan Bayramı 2021 ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz