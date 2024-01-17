Bursa'da kamyonete çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı’nda seyir halinde olan kamyonet sürücüsü E.K, iddiaya göre lastiği patlayan kamyoneti sol şeride park edip kamyonetten indi.
Aynı istikamette seyreden motosiklet sürücüsü Efe B., E.K’ya çarptıktan sonra kamyonet ile bariyerler arasında sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekipleri Efe B.’in hayatını kaybettiğini belirlerken, E.K’yi Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk etti.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Efe B., Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.