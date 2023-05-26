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Güncel
AA 26.05.2023 15:20

Bursa'da kadınlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için bir araya geldi

Bursa'da, Cumhur İttifakı partilerine mensup kadınlar tarafından seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmak amacıyla "Büyük Gönüllüler Buluşması" düzenlendi.

Bursa'da kadınlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için bir araya geldi

AK Parti Bursa Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Zeynep Höçük Özdurak, Ördekli Kültür Merkezi'nde "Reis Sevdalıları" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, hem tanışmak hem de seçimlerde müşahitlere bilgi vermek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Bu seçimlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Özdurak, "Allah'ın izniyle sandıklarımıza hakkıyla sahip çıkacağız. Sandık namustur. Seçim sandıkta kazanılır. Reis'imizi inşallah 29 Mayıs günü yeniden cumhurbaşkanı olarak göreceğiz." dedi.

HÜDA PAR Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Çiftçi de 28 Mayıs'ta yapılacak seçimleri çok önemli bulduklarını dile getirdi.

"Gerçekten ülkemizin, geleceğimizin, evlatlarımızın geleceği için çok önemli bir süreç"

Bu kapsamda toplandıklarını aktaran Çiftçi, "HÜDAPAR olarak, 28 Şubat sürecinde mağduriyet yaşamış Müslüman kadınların, sadece onların tek değil, Türkiye'nin ekonomisinden tutun siyasal alanına kadar mağduriyet yaşamış bütün halkımızın tekrar o eski günlere dönmemesi adına diyoruz ki 28 Mayıs'ta sandıklara gidelim ve tekrar Sayın Cumhurbaşkanı'mızı başkan yaptıralım. Gerçekten ülkemizin, geleceğimizin, evlatlarımızın geleceği için çok önemli bir süreç" diye konuştu.

Programa katılan 28 Şubat Platformu Başkanı Arif Çelenk ise Cumhur İttifakı'nı oluşturan partililerin gönüllüleri olarak bir araya geldiklerini anlattı.

Seçim güvenliğinin önemine işaret eden Çelenk, "Geçmiş bizim şuurumuz, gelecek ise umudumuz. Bir millet şuursuz olamayacağı gibi umutsuz da olamayacaktır" ifadesini kullandı.

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