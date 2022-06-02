Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
A.Ö. idaresindeki 16 UP 356 plakalı otomobil, İnegöl-Yenişehir kara yolu Boğazköy Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen H.T'nin (27) kullandığı 34 KR 5546 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile İ.Ç. ve S.A. yaralandı.
Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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