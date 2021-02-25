Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.
Şebboy Caddesi üzerinde seyir halinde olan Doğukan B. idaresindeki motosiklet ile Kemal T. yönetimindeki araç çarpıştı.
Yaralanan Doğukan B, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Nuri Doğrul Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Ethem İ. idaresindeki otomobil ile Osman S. idaresindeki motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Etiketler: Trafik Kazası
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