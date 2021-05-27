Nalbantoğlu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde geçen pazar günü Didem Turan'ın telefonunun çalınmasının ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kapkaç yapan şüpheli ve ona yardım ettiği öne sürülen kişinin kimliklerini belirledi.

Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde saklandıkları adreste gözaltına alınan E.A. ve H.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Atatürk Caddesi'ndeki bir pastanede çalışan Didem Turan (21), iş yerinin kapısına geldiği sırada arkasından yanaşan 2 kişiden biri, cebindeki telefonu kapkaç yaparak çalmıştı. Şüphelinin arkasından bir süre koşan ancak yakalayamayan Turan'ın durumu bildirmesi üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlatılmıştı.