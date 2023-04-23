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Güncel
İHA 23.04.2023 09:35

Bursa'da eve tilki girdi, aile 4 saat boyunca mahsur kaldı

Bursa'da eve giren tilki aileyi 4 saat boyunca rehin alırken Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin müdahalesi sonucu tilki yakalandı.

Bursa'da eve tilki girdi, aile 4 saat boyunca mahsur kaldı

Yarası nedeniyle veterinere götürülerek teslim edilen tilkinin araç çarpması sonucu bu hale geldiği tahmin ediliyor.

Merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde bir eve yaralı bir tilkinin girdiği ve ailenin evde mahsur kaldığı ihbarı üzerine itfaiye ve DASKUT harekete geçti. Yaklaşık 4 saat boyunca evde mahsur kalan aile, DASKUT ekiplerinin mutfağa sığınan yaralı tilkiyi güvenli şekilde yakalamasıyla birlikte rahat bir nefes aldı. İlk müdahalesinin ardından Osmangazi Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne götürülürken tilkinin ön ayağında açık yarası ve muhtemel araç çarpması sonucu acıyla birlikte bir eve sığındığı tahmin edildi. 4 saat boyunca evde aileye mahsuru aldıktan Tilki tarafından rehin alınan aile olaydan sonra DASKUT ekibine teşekkür etti.

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