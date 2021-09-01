Bursa'da alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi 6. Yayla Sokak'taki bir evin ikinci katında yaşayan Necati G'nin (40) kanlı giysileriyle dışarı çıktığını görenler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Necati G'nin eşi Ebru G'yi (38) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanmış buldu.

Çevredeki özel bir hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli Necati G. ise polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.