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Güncel
AA 06.06.2024 09:52

Bursa'da Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında deniz dibi temizliği yapıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesince, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Gemlik Belediyesi ve Borusan Port işbirliğiyle Gemlik İskelesi'nde deniz dibi temizliği yapıldı.

Bursa'da Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında deniz dibi temizliği yapıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gemlik ilçesinde Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından dalgıçlarla deniz dibi temizliği yapıldı.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve Gemlik Dalgıçlar Birliği gönüllü dalgıçları iskeledeki hazırlıklarının ardından dalış gerçekleştirdi. Gemlik Körfezi dibinden çıkarılan plastik, cam ve metal atıklar, vatandaşların görmesi ve çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturulması adına sergi alanına boşaltıldı.

Bursa'da Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında deniz dibi temizliği yapıldı



"Gemlik Körfezi'nde yaptığımız etkinlik gibi Bursa'nın farklı bölgelerinde de çeşitli programlar düzenliyoruz"

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, günümüzdeki tüketim çılgınlığı içerisinde atık üretmemenin mümkün olmadığını ancak bu atıkların tekrar geri kazanılabildiğini ifade etti.

Deniz dip temizliğinden birçok atığın çıkartıldığını aktaran Direkçi, şunları kaydetti:

"Gemlik Körfezi'nde yaptığımız etkinlik gibi Bursa'nın farklı bölgelerinde de çeşitli programlar düzenliyoruz. Temizlik çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnsan yaşamı kendisi için zannediyor. Halbuki insan yaşamın bir parçasıdır. Hayat biz olmadan da devam edecek. İnsan kendisiyle beraber tüm biyoçeşitliliği koruyarak, ekosistemin bir parçası olduğunu düşünerek yaşamak ve hayatı yaşatmak durumundadır. Yerel yöneticiler olarak süreçleri en iyi şekilde yönetmeye devam edeceğiz."

Körfeze dalış yaparak dip temizliğine katılan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de denizlerin elle değil vicdanla temizlenebileceğini belirterek, denizlere sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

Çevre Haftası kapsamında yapılan etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür eden Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü ve Türçev Genel Müdürü Almila Kından Cebbari ise doğadaki tüm bozulmaların ve kirliliklerin çözümü için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Bursa Kent Orkestrası tarafından konser verildi. Program kapsamında öğrenciler geri dönüşüm boyama atölyesine katılırken, Prof. Dr. Mustafa Sarı'nın "Cam Balık'ın yolculuğu-Umut Pina" adlı eseri katılımcılara günün anısına dağıtıldı.

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