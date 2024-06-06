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Güncel
AA 06.06.2024 09:46

Denizli'de Nilüferlerle kaplı Işıklı Gölü sezonun ilk ziyaretçilerini ağırlıyor

Denizli'de yüzeyi nilüfer çiçekleriyle kaplı olan ve tekne turlarının düzenlendiği Işıklı Gölü, bu sezonki misafirlerini ağırlamaya başladı.

Denizli'de Nilüferlerle kaplı Işıklı Gölü sezonun ilk ziyaretçilerini ağırlıyor

Denizli kent merkezine 120 kilometre uzaklıktaki Çivril ilçesinde bulunan Işıklı Gölü, yeşille mavinin buluştuğu, temiz suyuyla ve nilüfer tarlalarıyla turistlerin ilgisini çeken bir yer haline geldi.

Yapay olarak oluşturulan ve tarımsal sulamada kullanılan yaklaşık 7 bin 300 hektarlık alana sahip Işıklı Gölü, pek çok kuş, balık ve bitki türüne ev sahipliği yapıyor.

Mayıs başından temmuz sonuna kadar geniş bir yüzeyi nilüferlerle kaplanan Işıklı Gölü, bu dönemde yoğun ziyaretçi çekiyor.

Göle kıyı olan mahallelerden düzenlenen tekne turlarına katılanlar, sazlıkların arasından ulaşılan nilüferlerin arasında kuş sesleri eşliğinde yaklaşık 1 saat gezinti yapıyor.

Beydilli Mahallesi'nden tekne turları düzenleyen Hüseyin Köseoğlu, sezona 2 Haziran'da başladıklarını, bu sene beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

"Bu sene ilgi, alaka çok güzel"

Hafta içi 1-2 tur, hafta sonu ise günde 7-8 tur yaptığını belirten Köseoğlu, yabancı ziyaretçileri de ağırladıklarını ifade etti.

Kurban Bayramı tatilinde işlerin hareketlenmesini beklediklerini dile getiren Köseoğlu, şöyle konuştu:

"Bu sene ilgi, alaka çok güzel. Beklentimizin üzerinde bir ilgi var. Denizli başta olmak üzere Antalya, İzmir, Isparta, Uşak, Burdur gibi çevre illerden de ziyaretçilerimiz geliyor. Turlarımız yaklaşık bir saat sürüyor. Kayıkla suyun üzerinden nilüferlerin bulunduğu alana gidip geliyoruz. Nilüferlerimiz çok güzel, tarla şeklinde bir yerimiz var. Sabah saat 8.00'de açan nilüfer çiçeklerimiz akşam 17.00'de kapanıyor. Gelen misafirlerimizi memnun bırakmak için elimizden geleni yapıyoruz."

Denizli'de Nilüferlerle kaplı Işıklı Gölü sezonun ilk ziyaretçilerini ağırlıyor

"Herkesin bu mevsimde burayı ziyaret etmesi gerekiyor"

İzmir'in Bergama ilçesinden gelerek tura katılan Zülal Ağırkaya Dalga ise nilüferlerin arasında kayıkla dolaşmanın farklı bir deneyim olduğunu söyledi.

Gölü çok etkileyici bulduğunu dile getiren Dalga, "Tekne turu çok güzel, nilüferlere bayıldık. Buraya gelmeden çok araştırmıştım ama bu kadarını beklemiyordum. Yaklaşık bir saat süren tekne turunda açan nilüferleri gördük ve kayıkla sazlıkların arasından geçtik. Çok keyifliydi." dedi.

Erkan Dalga ise fotoğraflarını gördükten sonra göle gitmek için plan yaptıklarını ifade ederek, "Nilüferlerin açtığı çok güzel bir zamana denk geldik. Rüzgarın esintisiyle kayıkta olmak çok güzel. Herkesin bu mevsimde burayı ziyaret etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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