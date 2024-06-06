Açık 26.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 06.06.2024 09:39

Şanlıurfa'da bozulmuş un ele geçerildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tatlıcılarda yapılan denetimlerde kurtlanmış un bulundu.

Şanlıurfa'da bozulmuş un ele geçerildi

Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamada, Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Haliliye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesi tatlı imalatı yapan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Bir işletmenin mutfağında yapılan denetimlerde, 75 kilogram baklavalık unun kurtlandığı tespit edildi. Ekipler tarafından el konulan un, Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından imha edilmek üzere toplandı. Baklava imalatı yapan işletmeye yönelik ise idari para cezası uygulandı.

Açıklamada, halkın sağlığı için denetimlerini aralıksız olarak sürdüreceği ifade edilerek, vatandaşların gördükleri olumsuzları “444 22 63” numaralı İletişim Merkezi'ne iletebilecekleri kaydedildi.

ETİKETLER
Şanlıurfa
Sıradaki Haber
Konya'da Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattının 2. etap protokolü imzalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:18
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı
10:12
Meksika, ABD'den sınır dışı edilen göçmenlerin kendi ülkelerine gönderilmesini istiyor
10:01
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
09:53
Artvin'de tekne alabora oldu: 1 kişi hayatını kaybetti
09:47
EPDK 18 şirkete lisans verdi
09:50
ÖSYM'nin YKS hazırlıkları tamam: 63 bin emniyet personeli görev yapacak
Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerini sürdürüyor
Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerini sürdürüyor
FOTO FOKUS
Avrupa bugün itibarıyla seçime gidiyor
Avrupa bugün itibarıyla seçime gidiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ