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Güncel
AA 06.06.2024 09:29

Kırıkkale'de "Dünya Çevre Günü" etkinliği düzenlendi

Kırıkkale Belediyesince Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kırıkkale'de "Dünya Çevre Günü" etkinliği düzenlendi

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin atık malzemelerden yaptığı giysiler tanıtıldı.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Ahmet Önal, öğrencilerin atık malzemelerden yaptığı giysi ve çeşitli ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Meydanda sergilenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen mobil atık toplama aracı ve mobil atık getirme merkezlerini inceleyen Önal, temiz çevreye erişim hakkının her vatandaşın hakkı olduğunu söyledi.

Vatandaşların haklarının olduğu kadar yükümlülüklerinin de bulunduğunu dile getiren Önal, şöyle konuştu:

"Kırıkkale Belediyesi olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından getirdiğimiz mobil atık toplama aracı ve mobil atık getirme merkezlerini vatandaşlarımıza sergiliyoruz. İlk etapta ayrışmayı yaparak ilgili alanlarda çöpleri muhafaza etmeye çalışacağız. Burada her vatandaşımıza da görev düşüyor. 6 mobil atık getirme merkezlerini kentimizde belirlediğimiz noktalara yerleştireceğiz, vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Yine aracımız da hem mahallelerde hem kent merkezinde hareket halinde olacak. Bu noktada çalışmalarımız devam edecek. Bakanlığımıza ve öncesinde emek veren müdürlerimize çok teşekkür ediyorum."

Önal, mobil atık toplama aracı ve mobil atık getirme merkezlerinin bakanlıktan hibe olarak geldiğine dikkati çekerek, belediyeye bir maliyetinin olmadığını kaydetti.

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Kırıkkale İklim Değişikliği
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