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Güncel
AA 15.10.2024 10:06

Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 401 kişi yakalandı

Bursa'da polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 401 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 401 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 6-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 18, 5-10 yıl arası haklarında hapis cezası olan 30, 5 yıl ve altında hapis cezaları bulunan 93 hükümlü ile hakkında adli para cezası ve ifadeye yönelik yakalama emri bulunan 260 kişi olmak üzere toplam 401 kişi yakalandı.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 3 Şubat 2022 tarihi itibarıyla hakkında yakalama emri bulunan Çağatay I'yı yakalamak için İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak çalışma yürüttü.

"Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 81 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve 2 yıl 10 aydır aranan Çağatay I'nın, Dobruca Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalıştığını tespit eden ekipler, söz konusu adrese baskın yaparak hükümlüyü yakaladı.

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