Duman 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 28.10.2024 11:12

Bursa'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Bursa'da Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesislerinde maça giden bir grup Sakaryaspor taraftarıyla, tesis çalışanları arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Bursa'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

İddiaya göre, takımlarının Bandırmaspor ile karşılaşmasını seyretmek üzere yola çıkan Sakaryasporlu bir grup taraftar, Orhangazi'de bulunan dinlenme tesislerinde mola verdi. Bu esnada grup ile tesisteki çalışanlar ve müşteriler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3'ü bıçakla 1'i de darp sonucu olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan E.T. (41), A.A. (35), M.A. (29) ve S.K. (26) sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavga sonrasında olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatan Bursa Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoyol güzergahındaki Bandırma'da bulunan bir dinlenme tesislerinde Sakaryaspor taraftarlarının bulunduğu otobüsü durdurdu.

Kavgaya karıştıkları öne sürülen 14 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Bursa Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

ETİKETLER
Bursa
Sıradaki Haber
İzmir'de 4 bin 602 afet konutu hak sahiplerine teslim edilrdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:25
Trafik kazalarında 'pert' çıkmazı
11:38
Katil İsrail Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi: 21 kişi öldü
11:35
Gazze Şeridi'nin güneyinde un ve ekmek krizi derinleşiyor
11:33
Emtia piyasasında geçen hafta karışık seyir izlendi
11:29
Sahil Güvenlik botları yarın halkın ziyarete açılacak
11:39
Türkiye, Özbekistan'da düzenlenen seçimlerin huzur içinde geçmesinden memnun
Ovacık Yaylası'ndaki doğa güzellikleri hazan renkleriyle görüntülendi
Ovacık Yaylası'ndaki doğa güzellikleri hazan renkleriyle görüntülendi
FOTO FOKUS
Seyir halindeki kamyonet alev aldı
Seyir halindeki kamyonet alev aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ