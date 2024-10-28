Bursa'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

İddiaya göre, takımlarının Bandırmaspor ile karşılaşmasını seyretmek üzere yola çıkan Sakaryasporlu bir grup taraftar, Orhangazi'de bulunan dinlenme tesislerinde mola verdi. Bu esnada grup ile tesisteki çalışanlar ve müşteriler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3'ü bıçakla 1'i de darp sonucu olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan E.T. (41), A.A. (35), M.A. (29) ve S.K. (26) sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavga sonrasında olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatan Bursa Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoyol güzergahındaki Bandırma'da bulunan bir dinlenme tesislerinde Sakaryaspor taraftarlarının bulunduğu otobüsü durdurdu.

Kavgaya karıştıkları öne sürülen 14 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Bursa Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.