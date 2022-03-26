Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 09:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa’da aranan şahıs Akçakoca’da yakalandı
[Fotoğraf :AA]
Çocuğa karşı cinsel taciz suçundan Bursa’da yakalama kararı olan şahıs, jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında Düzce’de yakalandı.
Çocuğa karşı cinsel taciz suçundan Bursa’da yakalama kararı olan şahıs, jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında Düzce’de yakalandı.
Düzce Jandarma Komutanlığına bağlı Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Edilli köyünde devriye görevi yaptıkları esnada durumundan şüphelendikleri T. H. isimli şahsı durdurdular. Şahsın kimlik bilgilerinden yaptıkları sorgulamada, T. H.’nin 2021 yılında Bursa’da çocuğa karşı cinsel taciz suçundan arandığını tespit edildi.
T. H.'yi hemen gözaltına alan ekipler, şahsın işlemlerinin tamamlanması için Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürdüler.
Etiketler: Manisa
Son Haberler
- 09:43
- 09:33
- 09:29
- 09:34
- 09:23
Sıradaki Haber
Metruk binada korkutan yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz