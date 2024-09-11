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Güncel
AA 11.09.2024 17:59

Bursa'da 32 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bursa'da, işlediği suç nedeniyle 32 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Bursa'da 32 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Şüphe üzerine kimlik kontrolü yapılan 34 yaşındaki S.B'nin 24 suç kaydının ve 32 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, ayrıca "nitelikli yağma" suçundan da arandığı belirlendi.

Bu sırada bağırmaya başlayan, "Yaklaşmayın, salgın hastalığım var size de bulaşır." diyen S.B, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Sağlık kontrollerinde herhangi hastalığının olmadığı anlaşılan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

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