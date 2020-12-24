İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üreten bazı kişilerin, bunları yılbaşında piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 2 kişiye ait adreslere baskın düzenledi.

Aramalarda, 210 litre sahte içki, 40 litre sahte içki ham maddesi ve 46 içki aroması bulundu.

Olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.