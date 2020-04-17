Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca Kovid-19 tedbirleri kapsamında gıda satış yerlerinde uygulanması istenilen tedbirler ile İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarının uygulanması amacıyla, kentteki market ve semt pazarlarında denetim yapıldı.

Denetimler, il ve ilçe müdürlüklerinin kontrol görevlileri ile birlikte emniyet, jandarma ve zabıta memurlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Marketler ve semt pazarları, açılış ve kapanış saatleri, içeriye alınan müşteri yoğunluğu, çalışanların, esnafın ve tüketicilerin maske kullanıp kullanmadıkları, dezenfeksiyon ve hijyen tedbirleri, ekmek, sebze ve meyve satışlarında alınması gerekli tedbirler ile dökme satış yapılan ürünlerde müşteri temasını engelleyici önlemlerin alınıp alınmadığı yönünde denetime tabi tutuldu.

Kent genelinde 105 gıda kontrol görevlisi ile yapılan denetimlerde 2 bin 877 market ile 24 semt pazarında denetim yapıldı. Gıda mevzuatına ve İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına uymayanlara yasal işlem uygulandı.