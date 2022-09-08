Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 13:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da 1,5 ton beyaz et imha edildi
[Fotograf: İHA]
Bursa Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların şikayeti üzerine bir apartmanın bodrum katında bulunan depoya baskın gerçekleştirdi. 1,5 ton beyaz et imha edilerek depo mühürlendi. İşletme sahibine ise cezai işlem uygulandı.
Çevreye yayılan kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine harekete geçen Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile birlikte bir apartmandaki depoya baskın düzenledi.
Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı depoda denetim yapan ekipler, insan sağlığı açısından tehlike saçan tavuk etlerine el koydu.
Yapılan baskında, son kullanma tarihi geçmiş 1,5 ton beyaz et, Osmangazi Belediyesi Zabıta Ekipleri ve İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü görevlileri nezaretinde toplanarak imha edildi.
İşletme sahibine cezai işlem uygulandı.
Etiketler: Bursa
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