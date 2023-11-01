Çok Bulutlu 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 01.11.2023 10:00

Bursa Karacabey’de metruk binaların yıkımı sürüyor

Karacabey’de metruk binaların yıkım işlemleri sürüyor. Son olarak Hüdavendigar Mahallesindeki bir metruk binanın yıkım işlemi, ekipler tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Bursa Karacabey’de metruk binaların yıkımı sürüyor

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yıkımlar ilçenin dört bir yanında sürerken, prosedürlerin tamamlanmasının ardından yıkım işlemleri titiz bir şekilde yürütülüyor.

Ekipler, Hüdavendigar Mahallesindeki metruk binanın yıkımını da başarıyla tamamladı. Kent genelindeki metruk binaların yıkımlarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey’i daha yaşanabilir bir kent hedefiyle gerek altyapı gerekse de üstyapı çalışmaları ile geleceğe hazırladıklarını kaydetti. Mahallelerde hem görüntü kirliliği hem de güvenlik açısından risk oluşturan metruk binaları ortadan kaldırmaya devam edeceklerini vurgulayan Özkan, bu çalışmaları kararlı bir şekilde sürdüreceklerini ifade etti. 

ETİKETLER
Bursa
Sıradaki Haber
Doğu Ekspresi aralıkta seferlerine başlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:21
Belçikalı sendikalar, üyelerinden İsrail'e gidecek silahları yüklememelerini istedi
11:13
CHP'de 38. Olağan Kurultayı hafta sonu yapılacak
11:05
Kocaeli'de işçi servisi otomobile çarptı: 14 yaralı
11:07
Gaziosmanpaşa'da pompalı tüfekle saldırı: 3 polis ve 1 bekçi yaralı
10:56
Terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi
11:14
Refah Sınır Kapısı yaralılar ve yabancılar için açıldı
Bitlis tarihi dokusuna kavuşuyor
Bitlis tarihi dokusuna kavuşuyor
FOTO FOKUS
Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Meşal: İsrail, Gazze'de sivilleri kasten hedef alıyor
Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Meşal: İsrail, Gazze'de sivilleri kasten hedef alıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ