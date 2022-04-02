Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bursa'nın Osmangazi ve Çanakkale'nin Bayramiç ilçeleri ile Bilecik il merkezinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yangın bölgelerindeki soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.