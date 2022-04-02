Haber Giriş: 2 Nisan 2022 Cumartesi 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa, Çanakkale ve Bilecik'teki orman yangınları kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Bursa, Çanakkale ve Bilecik'te dün başlayan orman yangınlarının kontrol altına alındığı bildirildi.
Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bursa'nın Osmangazi ve Çanakkale'nin Bayramiç ilçeleri ile Bilecik il merkezinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, yangın bölgelerindeki soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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