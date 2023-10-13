Açık 21.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 13.10.2023 14:50

Burdur'da trafik denetimleri: 71 araç trafikten men edildi

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 206 sürücüye ceza işlem uygulandı, 71 araç trafikten men edildi.

Burdur'da trafik denetimleri: 71 araç trafikten men edildi
[Fotograf: İHA]

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 01-10 Ekim 2023 tarihlerinde 10 günlük dönemde trafik güvenliğine yönelik denetim ve eğitim faaliyetleri, 21 Jandarma Trafik Timi ve 60 personelin katılımı ile icra edildi.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde icra edilen uygulamalar sonucunda 14 bin 405 araç ve sürücü kontrol edilerek, 206 araç ve sürücüye ceza uygulandı, 71 araç trafikten men edildi. 583 vatandaşa ve 793 öğrenciye ise trafik güvenliğine yönelik eğitim verilerek, 1400 broşür dağıtıldı.

ETİKETLER
Burdur Trafik
Sıradaki Haber
Eskişehir'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:26
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 1799'a yükseldi
16:15
Edirne'de 22 insan kaçakçısı tutuklandı
16:17
Kaymak, tahin, baklava... Bazı gıdalarda katkı maddesi yasaklandı
16:08
Türkiye’nin Gazze için gönderdiği yardımlar Filistin'e teslim edilmek üzere hazırlanıyor
15:56
Bakan Şimşek: Türkiye'ye yatırımcı ilgisi şaşırtıcı değil
15:47
Konusu 581 bin liranın altındaki davalarda da temyize gidilebilecek
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları
FOTO FOKUS
Doğu Kudüs'te İsrail şiddeti: Atlı polisler, gaz bombası ve plastik mermi...
Doğu Kudüs'te İsrail şiddeti: Atlı polisler, gaz bombası ve plastik mermi...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ