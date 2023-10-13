Burdur'da trafik denetimleri: 71 araç trafikten men edildi

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 01-10 Ekim 2023 tarihlerinde 10 günlük dönemde trafik güvenliğine yönelik denetim ve eğitim faaliyetleri, 21 Jandarma Trafik Timi ve 60 personelin katılımı ile icra edildi.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde icra edilen uygulamalar sonucunda 14 bin 405 araç ve sürücü kontrol edilerek, 206 araç ve sürücüye ceza uygulandı, 71 araç trafikten men edildi. 583 vatandaşa ve 793 öğrenciye ise trafik güvenliğine yönelik eğitim verilerek, 1400 broşür dağıtıldı.