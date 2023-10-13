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Güncel
İHA 13.10.2023 14:38

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı: Mersin yatırım yapılması gereken bir kent

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in Türkiye'nin en saygın ticaret kentlerinden biri olduğunu söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı: Mersin yatırım yapılması gereken bir kent
[Fotograf: İHA]

Mersin'in Türkiye'nin en saygın ticaret kentlerinden biri olduğunu belirterek, "Mersin sürekli yatırımın yapılması gereken bir kent. Durduğunuz zaman geri kalıyorsunuz. Sürekli yatırım yapmanız lazım” dedi.

Başkan Seçer, özel bir derginin ödül törenine katıldı. Törende konuşan Başkan Seçer, “Sadece ticaret değil Mersin’de her sektör büyüyecek potansiyelde. Aslında ticaret de diğer sektörlerin oluşturduğu bir sektör. Tarım varsa ticaret var.Limanımız var, limanın olduğu yerde ihracat ve ithalat, doğal olarak da ticaret var. Bunun alım, satımını ve bağlantısını yapan firmalar var. Turizm demek önemli destinasyon, turistin gelmesi ve aynı zamanda ticaret demek” diye konuştu.

Resmi nüfusun yanı sıra sığınmacı, iç ve dış göç ile gelenler ve son zamanlarda deprem sebebiyle gelenlerle birlikte Mersin’in her kesimden insanı barındırdığını belirten Seçer, bu durumun da kentteki çeşitliliği sağladığını söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı: Mersin yatırım yapılması gereken bir kent

Mersin’in sürekli olarak büyüdüğünü ve geliştiğini aktaran Seçer, bu büyümenin de yeni yatırım ihtiyacı doğurduğuna işaret ederek, “Mersin sürekli yatırımın yapılması gereken bir kent. Durduğunuz zaman geri kalıyorsunuz. Sürekli yatırım yapmanız lazım.Orada bir sıkıntı yaşıyoruz. Bizim için değerli olan kamu ve özel sektör yatırımlarıdır. Kamu yatırımları; iktidarın sevk ve idaresinde olan kurumların yatırımları ve yerel iktidarın yani belediyelerin yatırımlarıdır. Burada farklı partilere mensup birçok insan var. Oy her birimizin bir siyasal gücüdür. İdeolojik düşünceyi bir tarafa bırakıp, onun siyasal güç kısmını alıp ortaklaştığımız noktada bu işler hızlı yürür. Belediye de bakanlıklar da çok yatırım yapar” şeklinde konuştu. 

Konuşmaların ardından ödüller verildi.

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