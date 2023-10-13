Eskişehir'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaştı.

Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, şüpheliler izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Olay yerinde jeneratör, kırıcı delici, 3 kürek, balyoz, manivela demiri ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.