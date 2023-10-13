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Güncel
İHA 13.10.2023 14:11

Bayburt polisinden ailelere 'siber zorbalık' eğitimi

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ailelere 'siber zorbalık' eğitimi verildi.

Bayburt polisinden ailelere 'siber zorbalık' eğitimi
[Fotograf: İHA]

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda kurum personellerine, evde bakım hizmetinden faydalanan ailelere, sosyal ekonomik destek alan ailelere ve koruyucu ailelere 'siber zorbalık' konusunda eğitim verildi.

Yapılan koneferansta, olabilecek bir zorbalıkla karşılaştığında ne yapılması gerektiği anlattı.

Siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken konularının da ele alındığı eğitimde, merak edilen sorular yanıtlandı. 

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü'nce, ailelere verilen eğitimlere devam edileceği, siber zorbalıkla mücadelenin sürdürüleceğini söyledi.

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