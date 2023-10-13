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Güncel
AA 13.10.2023 14:12

Bitlisli gönüllüler, arama-kurtarma eğitimlerini sürdürüyor

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına destek veren İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Bitlis Şubesi arama kurtarma ekibi, her an göreve hazır olmak için eğitimlerine devam ediyor.

Bitlisli gönüllüler, arama-kurtarma eğitimlerini sürdürüyor
[Fotograf: AA]

Depremden etkilenen illerde onlarca kişinin enkaz altından çıkarılmasına, yardımların depremzedelere ulaştırılmasına yardımcı olan İHH gönüllüleri, yaşanabilecek acil durumlarda AFAD koordinasyonundaki çalışmalara katkı sağlamak için hazırlık yapıyor.

Bu amaçla depremin ardından ekipteki gönüllü sayısını artıran ve yeni ekipmanlar alan Bitlis İHH Şubesi, ekibin her an göreve hazır olması için eğitim çalışmalarına da ağırlık veriyor.

Arama kurtarma eğitmeni Abidin Araboğa'nın verdiği derslere katılan birçok meslekten gönüllüler, Tatvan ilçesindeki alanda ip bağlama, sarp kayalıklardan halatla inme, havai hatla yaralı tahliyesi gibi konularda uygulamalı eğitimlere katılıyor.

Bitlisli gönüllüler, arama-kurtarma eğitimlerini sürdürüyor

Araboğa, ülkede son yıllarda deprem, sel, çığ ve yangın gibi çok sayıda afetin yaşandığını söyledi.

İHH gönüllüleriyle daha hızlı ve daha faydalı olmak için sürekli eğitim yaparak kendilerini geliştirmeye çalıştıklarını anlatan Araboğa, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş merkezli depremlerde İHH, bölgeye ulaşan ilk arama kurtarma ekipleri arasındaydı. Deprem bölgesinde onlarca hayat kurtardık, onlarca hayata dokunduk. Depremden sonra aramıza katılan yeni gönüllülerimizle dağda arama kurtarma eğitimi yapıyoruz. Bu depremde eksikliklerimizi gördük. Bunu gidermek için eğitimlerimizi, ekip ve ekipmanlarımızı artırdık. Genel merkezimizin talimatıyla sürekli eğitimler yapıyoruz. Olası afetlerde daha güçlü olmak için çaba gösteriyoruz. Afet eğitimlerinde ilgili kurumların desteğiyle eksikliklerimizi tamamlıyoruz. Güçlü ekip hayat kurtarır. Güçlü ekip olmak için elimizden geleni yapıyoruz."

Yaklaşık 30 gönüllüyle eğitimlerin devam ettiğini belirten Araboğa, "Gençlerle güçlü bir arama kurtarma ekibi kurarak ülkemize, vatanımıza ve memleketimize faydalı bireyler yetiştirmek istiyoruz. Zor şartlarda eğitimleri gerçekleştiriyoruz." dedi.

Eğitime katılan gönüllülerden Muhammet İlkaydın ise iple düğüm çeşitlerini ve halatla kayadan inmeyi öğrendiklerini belirterek, "Hocamızla havai hat kurup iniş yaptık. İHH gönüllüsüyüm ve herkesin arama kurtarma çalışmaları için gönüllü olmasını tavsiye ederim." diye konuştu.

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