Isparta’da küçükbaş hayvanlar aşılanıyor

Isparta Eğirdir İlçe Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Personeli köylerde küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve küpe takma çalışmaları sürdürüyor.



Bu çerçevede ilçeye bağlı Havutlu köyünde tek tek gezen ekipler bulunan küçükbaş hayvanlarda aşılama ve küpe takma çalışmaları tamamlandı. Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Akçimen yaptığı açıklamada "Bakanlığımız, büyükbaş ve küçükbaş Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Kontrolü Genelgesi çerçevesinde sonbahar ve güz dönemi olmak üzere iki kez büyükbaş hayvanlara şap aşısı, küçükbaş hayvanlara yıl boyu koyun - keçi veba aşısı, dişi hayvanlara ise brusella aşısı uygulamaları yapılmaktadır. Hayvanların tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında ise hayvanların kayıt altına alınması çerçevesinde küpeleme işlemi yapılmaktadır. Kedi ve köpeklerde salgın ve zoonoz hastalıklarından korunması için kuduz aşısı ve çip implantasyonu ile kayıt altına alınması yine yıl boyu sürdürülmektedir" dedi.



Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Akçimen, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde ayrıca arılı kovan, besilik erkek sığır, buzağı, anaç koyun, keçi, sürü büyütme, süt, sürü yöneticisi desteklemeleri ile yetiştirici desteklenmek olup, bu desteklemeler ile ilgili iş ve işlemlerin de devam ettiğini söyledi.