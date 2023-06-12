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Güncel
İHA 12.06.2023 14:24

Burdur’da otomobil ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Burdur’un Çavdır ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Burdur’da otomobil ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Olay, Burdur’un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt Beldesi girişinde meydana geldi edinilen bilgilere göre 20 U 9495 plakalı otomobil ile Hüseyin K. idaresindeki elektrikli bisiklet Söğüt Beldesi girişinde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü Hüseyin K. yola savruldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölge sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde H.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Burdur’da otomobil ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza esnasında otomobilde bulunan ve hafif yaralanan 3 kişi ise kontrol maksadıyla ambulans ile Çavdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. H.K'nin kızının ameliyat olduğu ve elektrikli bisikleti ile onun yanından döndüğü öğrenildi.

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Burdur Trafik Kazası
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