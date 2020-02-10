Orhan Altıntaş'ın kullandığı 15 C 0063 plakalı servis, Çallıca köyündeki lise öğrencilerini Burdur merkeze getirmek için yola çıktı. Burdur-Karamanlı kara yolu Kemer yol ayrımında aracın motor kısmından koku geldiğin fark eden sürücü, servisi durdurarak 30 öğrenciyi tahliye etti.

Kısa süre sonra öğrenci servisi yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonrası öğrenci servisi kullanılmaz hale gelirken, öğrenciler başka bir araçla okullarına gönderildi.