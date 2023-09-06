Burdur’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Burç Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halinde olan Merve Ş. (31) idaresindeki motosiklet ile ara sokaktan cadde üzerine çıkan İsa İ. (51) idaresindeki otomobil cadde üzerinde çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Merve Ş. ile motosiklette yolcu olarak bulunan İ.S.Ş. (6) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan anne ve kızı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan otomobil sürücüsü İsa İ. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Ş. (37) kazayı yara almadan atlattı.