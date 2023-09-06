Az Bulutlu 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 06.09.2023 12:39

Burdur’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Burdur’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Burdur’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Burç Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halinde olan Merve Ş. (31) idaresindeki motosiklet ile ara sokaktan cadde üzerine çıkan İsa İ. (51) idaresindeki otomobil cadde üzerinde çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Merve Ş. ile motosiklette yolcu olarak bulunan İ.S.Ş. (6) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan anne ve kızı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan otomobil sürücüsü İsa İ. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Ş. (37) kazayı yara almadan atlattı.

ETİKETLER
Burdur Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Aydın'da otobüs denetim noktası oluşturuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:40
ABD yoksul ülkelere iklim tazminatı ödemeyecek
14:38
Kremlin: ABD son Ukraynalı kalıncaya kadar savaşta masraftan kaçınmayacak
14:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Astsubay'ın ailesine başsağlığı
14:31
Kanada'da kirli koltuklarda oturmak istemeyen yolcuları uçaktan indiren hava yolu şirketi özür diledi
14:24
Batı Anadolu'daki iller için sağanak uyarısı
14:27
Pakistan, sınır muhafızlarının çatışmasının ardından Afganistan sınırını kapattı
Selimiye Camii'nin restorasyon çalışmalarının önümüzdeki yıl bitirilmesi hedefleniyor
Selimiye Camii'nin restorasyon çalışmalarının önümüzdeki yıl bitirilmesi hedefleniyor
FOTO FOKUS
Türk Yıldızları HÜRJET ile uçacak
Türk Yıldızları HÜRJET ile uçacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ