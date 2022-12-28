Burdur Orman İşletme Müdürlüğü tarafından okula 17 adet zeytin ağacı ve 25 adet kuş evi hediye edildi.

Öğrenciler tarafından akrilik boyalarla boyanan kuş yuvaları okul bahçesinde bulunan ağaçlara asılarak, öğrencilerin kuşlarla iç içe yaşayıp doğa bilincinin oluşması amaçlandı.

Anaokulu öğrencilerinin zeybek oynaması ile başlayan etkinlikte İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman ve Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş öğrencilerle kuş evlerini boyayıp sohbet etti. Daha sonra okul bahçesinde hazırlanan çukurlara hep birlikte zeytin ağacı dikip, ağaçlara kuş yuvası astılar.

"Üç güzel etkinliği gerçekleştirdik"

Okullarda Orman Projesi çerçevesinde üç güzel etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade eden Karataş, “Birincisi, kuş yuvası boyama, ikincisi fidan dikimi, üçüncüsü ise kuş yuvalarını ağaçlara asma etkinliğimizdi. Orman İşletme Müdürlüğünde her yıl ormanlarda biyolojik mücadele amacıyla binlerce kuş yuvası asıyoruz ama ağaçlar sadece ormanlarda yok. Okullarda ve parklarda, her yerde ağaçlarımız var, o ağaçlarda da kuşlar ve canlılar yaşıyor.

Okulumuza çocuklarımıza canlılarımızı sevdirmek, ormanları sevmeleri ve tanımaları açısından anaokulumuz müdürünün talebi doğrultusunda kuş yuvası verdik. Zararsız akrilik boyalarla kuş yuvalarını çocuklarımız boyadılar. Öncelikle öğrencilerimize kuş yuvalarının boyamalarını yaptırdık daha sonra da okulumuz bahçesinde boş bulunan araziye zeytin fidanı diktik.

Böylece çocuklarımıza ağaç sevgisini aşıladık. Zeytin ağaçları 5-6 yıl sonra zeytin vermeye başlayacak, okulumuza da katkısı olacak. Bu şekilde hem fidan dikmiş olduk. Bir de kuş yuvalarını astık ki, okulumuzda minik yavrularımız cıvıl cıvıl kuşların içinde eğitimlerini görsünler istedik. Çalışmamızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Müdür Karataş, konuşmasının sonunda, minik öğrencilere piknik sözü vererek, pikniğin nasıl yapılacağını uygulamalı olarak öğrencilere öğretici bir etkinlik düzenleyeceğini söyledi.

"Yaşamadan öğrenmesi mümkün değil"

Okul öncesi eğitimde yaparak, yaşayarak ve anlamlandırarak yapılan eğitimlerin önemini vurgulayan Milli Eğitim İl Müdürü Nesrin Kakırman, okul öncesi dönemin çocuğun özellikle eğitim hayatının başlangıcında çok önemli bir süreç olduğunu belirtti.

Okul öncesi eğitim alan çocukların daha sonraki dönemlerde, hem akademik başarılarında hem diğer alanlarda kendilerini gerçekleştirme alanlarında çok daha başarılı bireyler olarak topluma kazandırdığının bilimsel bir gerçek olduğunu aktaran Kakırman, "Aynı zamanda okul öncesi eğitimin şöyle bir özelliği var; yaparak ve yaşayarak öğrenmek, anlamlandırarak öğrenmektir. Bugün yaşayarak ve anlamlandırarak öğrenmenin aslında birçok örneğini görmüş bulunuyoruz. Çocuklarımıza bu anlamda doğaya saygılı olun diyoruz, hayvanlara karşı merhametli ve şefkatli olun diyoruz.

Çevrenizi koruyunuz diyoruz ama çocukları mevcut olan aktivitelerin içine dahil etmezsek, bunun nasıl yapıldığını, bir ağacın nasıl köklendiğini, bir kuş yuvasının nelere mal olduğunu ya da bu anlamda içerideki mevcut olan sevgi ve merhametin nasıl gerçekleştiğini hayvanlarla iç içe yaşamadan öğrenmesi mümkün değildir.

Burada bizim amacımız, ağacın köklenmesi ile kendisinin bir birey olarak, topluma katkısını öğrenmesi, buradaki kuş yuvaları ile kendisi dışındaki daha aciz, daha korunmaya muhtaç canlıların korunmasının merhamet ve şefkat yoluyla öğrenmesi zaten okul öncesi aktivitelerimizdeki temel amaçta çocuğa önce insan olma becerilerinin neler olduğunu öğretebilmektir" ifadelerini kullandı.