Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi kent giriş çıkışlarında uyuşturucu ticaretine karşı önlemleri arttırdı.

Ekipler, Nazilli ilçesine doğu illerinden yüksek miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Bürü Amirliğinin de desteği ile dün sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

2 şüpheli tutuklandı

Yapılan operasyonda, 271 gram metanfetamin uyuşturucu madde ve 1 hassas terazi ele geçirildi. 6 şüpheli ise gözaltına alındı.

3 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kalırken, adliyeye sevke dilen 3 şüpheliden 53 yaşındaki T.D. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

63 yaşındaki Emirhan Ö. ve 49 yaşındaki Adnan D. ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.