Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 05:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Şanlıurfa DEAŞ Terör Örgütü
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