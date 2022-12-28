Beşbinevler Mahallesi 53. Sokak Emrah Apartmanı'nın 3'üncü katında yer alan bir dairenin balkonunda bulunan Irak vatandaşı 17 yaşındaki B.A, henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü.

Gencin düştüğünü fark eden evdeki yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.