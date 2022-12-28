Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 02:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bariyere çarpan aracın sürücüsü yaralandı
[Fotograf: AA]
Karabük'te bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Karabük'ten Safranbolu istikametine giden ve henüz plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün aracın kontrolünü yitirmesiyle Balıklarkayası mevkiinde bariyerlere çarptı.
Yaralanan şoför, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırtma hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Karabük Trafik Kazası
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