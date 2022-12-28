Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 00:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Ş.D. idaresindeki otomobil, Yeni Yenice Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan E. E.'ye (17) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi E. E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü gözaltına alındı.
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