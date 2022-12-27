Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 23:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da 32 sikke yakalandı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 32 sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yaylabağ beldesinde dolmuş durağında şüpheli tavır ve davranışlar sergileyen R.B'nin üst aramasını yaptı.
Şüphelinin üzerinden tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1 bileklik, 2 yüzük, 3 düğme ve 32 sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.B'nin işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
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