Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 23:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de parkta ahşap kameriyeleri kırarak yakan 2 şüpheli gözaltına alındı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde parkta ahşap kameriyeleri kırarak yakan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Fırat Mahallesi TOKİ Molla Osman Camisi yanındaki parkı tahrip eden 2 kişiyi görenler durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, parktaki kameriyelerin tahtalarını kırarak yakan 18 yaşından küçük 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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