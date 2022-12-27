5 ile 'kuvvetli kar' uyarısı

5 ile 'kuvvetli kar' uyarısı

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yapılan aramada 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, İ.A. (38) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine ilçe girişinde bir otomobili durdurdu.

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