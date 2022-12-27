Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 23:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da otomobilde 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir otomobilde 600 gram uyuşturucu bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine ilçe girişinde bir otomobili durdurdu.
Yapılan aramada 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, İ.A. (38) gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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