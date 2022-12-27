Blaszczak, Polonya'nın başkenti Varşova'da Fransız mevkidaşı Sebastien Lecornu ile bir araya geldi.

Fransa ile işbirliği yaparak Polonya ordusunu güçlendirdiklerini belirten Blaszczak, "Polonya'da alıcı istasyona sahip iki gözlem uydusunun temini için Fransa ile sözleşme imzaladık. Sözleşme iki uydunun satın alınması ve bir yer istasyonunun kurulmasını kapsıyor." ifadelerini kullandı.

Blaszczak, söz konusu uydularla tehditleri erken fark etmenin mümkün olacağına dikkati çekerek, bu sayede mümkün olandan daha geniş bir alanın görüntülenmesine olanak sağlanacağını dile getirdi.

Blaszczak ve Lecornu, görüşmeleri kapsamında Ukrayna'ya destek konusunu da ele aldı.