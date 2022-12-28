Ödemiş ve Tire Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ödemiş, Tire, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde belirlenen 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisleri ve helikopter destekli 600 polisin katıldığı baskınlarda, çok miktarda satışa hazır halde uyuşturucu, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 25 fişek ile 6 tüfek ele geçirildi.

Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.