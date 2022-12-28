Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 06:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kargo paketindeki ayakkabıdan uyuşturucu çıktı
[Fotograf: AA]
Rize'de kargo paketindeki ayakkabının tabanına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kargo aracılığıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde gönderimi yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, kargo paketi içerisinde bulunan ayakkabının tabanına gizlenmiş 2 parça halinde 19,89 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Rize
Sıradaki Haber
Nazilli’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz