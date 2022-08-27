Bucak Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, yakın tarihlerde sünnet olmuş çocuklar, aileleri, vatandaşlar ve yetkililerin katıldığı davul zurna eşliğinde bir yürüyüşle başladı.

Daha sonra keşkek dövme etkinliği gerçekleştirildi. Burada dualar eşliğinde keşkek dövüldü ve vatandaşlara keşkek dağıtıldı.Ardından balonlarla süslenen araçlarla konvoy halinde şölen alanına geçildi.

Burada birarada yemek yenildi, Bucak Belediye başkanı Emrullah Ünal çocuklarla birlikte pasta kesti. Palyaçolar eşliğinde eğlenen çocuklar kurulan stantda aileleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.

Haber: Ali Çilesizoğlu