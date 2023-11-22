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Güncel
AA 22.11.2023 17:56

Burdur'da cinayetten ve 2 kişiyi yaralamaktan yargılanan sağına 30 yıl hapis cezası

Burdur'un Bucak ilçesinde babasına ait restoranda yüksek hesap tartışmasından çıkan kavgada bir kişiyi silahla öldürüp, 2 kişiyi yaralamaktan yargılanan sanığa toplamda 30 yıl hapis cezası verildi.

Burdur'da cinayetten ve 2 kişiyi yaralamaktan yargılanan sağına 30 yıl hapis cezası

Kestel köyünde Esat Kani'nin (29) öldürüldüğü, Bayram Ali K. (39) ile Ali Ç.'in (34) yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin tutuklu sanık Ali İhsan Tolunay Y. ile babası tutuksuz Şükrü Y'nin yargılandığı davaya devam edildi.

Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, sanık Ali İhsan Tolunay Y'nin Esat Kani'yi öldürmekten 15 yıl hapis, Bayram Ali K. ve Ali Ç.'ye yönelik eylemlerinden ise 7'şer yıl 6'şar ay hapis olmak üzere toplamda 30 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Heyet, sanığın babası tutuksuz sanık Şükrü Y. hakkında ise "suç üstlenme" suçundan indirim uygulayarak 25 gün hapis cezası verip hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Olay

Burdur'un Bucak ilçesinde Kestel köyündeki alkollü bir restoranda 8 Ağustos 2022'de yüksek hesap yüzünden müşteriler ve işletme sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili işletme sahipleri Ali İhsan Tolunay Y. ile babası Şükrü Y. gözaltına alınmış, askerden izinli gelen Ali İhsan Tolunay Y. tutuklanmış, babası Şükrü Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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